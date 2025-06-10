Над Рязанью засняли солнечное гало

Отмечается, что кадры сделаны на Солотчинском шоссе.

Над Рязанью засняли солнечное гало. Кадры появились в Telegram-канале «RZN.Life».

Отмечается, что кадры сделаны на Солотчинском шоссе.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.