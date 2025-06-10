«Мармакс» рассказал о плюсах проживания в новом ЖК «Манхэттен» в Рязани

«Мармакс» рассказал о плюсах проживания в новом ЖК «Манхэттен» в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Отмечается, что в жилом квартале реализована концепция 5-минутного города — «Манхэттен» расположен в историческом центре Рязани с отличной транспортной доступностью, при этом в самом комплексе есть все необходимое.

«Для тех, кто работает в гибком графике, удобный коворкинг, где можно сосредоточиться и проводить рабочие встречи. Зона WI-FI охватывает всю территорию комплекса, включая уютные лобби и паркинг. Часть пространства городского квартала — торговая галерея с магазинами, салон красоты, кафе, пекарни и рестораны. Здесь позаботиться о себе, встретиться с друзьями, пообедать с семьей можно, не покидая квартал», — отметил «Мармакс».

Для удобства жителей в комплексе расположена подземная парковка. А все бытовые вопросы в квартале решаются через мобильное приложение: заявки в управляющую компанию, оплата ЖКУ, уведомления — без очередей и визитов в офис.

«Концепция 5-минутного города, когда все необходимое находится в шаговой доступности для резидентов, стала одним из главных принципов в реализации проектов „Мармакс“. Мы уверены, что грамотно организованная городская среда способна трансформировать повседневную жизнь, формировать принципиально новое отношение к пространству вокруг и менять сознание людей, создавая возможности для развития. В наших проектах мы последовательно воплощаем идею создания пространств, наполненных смыслом и функциональностью в каждой детали», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».