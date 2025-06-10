Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами детей

Закон о родительском контроле за счетами детей 14-18 лет приняла Госдума. Он направлен на защиту подростков от мошенников, сообщил Володин 10 июня в соцсетях. Законные представители получат право на предоставление справок по счетам и вкладам детей. «Это позволит проверять совершаемые операции и контролировать движение средств, а в случае обнаружения подозрительных действий — блокировать их и обращаться в правоохранительные органы», — написал спикер Госдумы.

Закон о родительском контроле за счетами детей 14-18 лет приняла Госдума. Он направлен на защиту подростков от мошенников, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин 10 июня в соцсетях.

Законные представители получат право на предоставление справок по счетам и вкладам детей.

«Это позволит проверять совершаемые операции и контролировать движение средств, а в случае обнаружения подозрительных действий — блокировать их и обращаться в правоохранительные органы», — написал спикер Госдумы.