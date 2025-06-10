Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, днем 10 июня на территории Рязанской области местами сохранятся грозы и кратковременные дожди. Отмечается, что при грозах ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, днем 10 июня на территории Рязанской области местами сохранятся грозы и кратковременные дожди.
Отмечается, что при грозах ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.