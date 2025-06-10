Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
Он заявил, что после атаки БПЛА на заправке произошло обрушение, из-под завалов достали тело женщины. Есть угроза удара второго беспилотника, на месте работают только оперативные службы и силы самообороны.
По словам Гладкова, в результате один человек погиб и четверо пострадали.
Видео и фото: Telegram-канал МЧС Белгородской области