Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал здание заправки в Белгороде. Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

Он заявил, что после атаки БПЛА на заправке произошло обрушение, из-под завалов достали тело женщины. Есть угроза удара второго беспилотника, на месте работают только оперативные службы и силы самообороны.

По словам Гладкова, в результате один человек погиб и четверо пострадали.

Видео и фото: Telegram-канал МЧС Белгородской области