«Росгосстрах» в упрощенном порядке урегулирует страховые случаи с задержкой авиарейсов

Компания «Росгосстрах» ждет обращения от своих клиентов с полисами страхования путешествующих по России и за рубеж (ВЗР), столкнувшихся с задержкой рейсов из-за вынужденного закрытия аэропортов в Москве и ряде других городов страны. Из-за угрозы атак украинских беспилотников столичные Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на длительное время 6 и 7 мая приостанавливали прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения вводились в аэропортах Сочи, Казани, Нижнекамска, Кирова. Изменение расписания или даже маршрута полета затронуло сотни авиарейсов и тысячи пассажиров, в том числе и имеющих полисы «Росгосстраха».

"Пока заявлений от застрахованных не было, но понятно, что людей, планы которых были нарушены, очень много — ведь многие россияне используют длинные майские выходные, чтобы отправиться на отдых, в поездки по стране и за границу. И мы ждем, что наши клиенты, рейсы которых были серьезно задержаны или отменены по причине угрозы атак БПЛА, будут в ближайшее время обращаться за возмещением. Наша компания готова урегулировать эти страховые события в особом порядке, — говорит директор Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Надежда Минина. — В частности, мы не будем запрашивать у клиентов документ, подтверждающий причины задержки, отмены или переноса рейса. В обычных обстоятельствах правила страхования требуют предоставления такой справки для получения выплаты, но мы понимаем, что люди только что пережили сильнейший стресс и постараемся сделать процесс урегулирования для них максимально комфортным и оперативным".

По оценкам специалистов «Росгосстраха», опции, связанные с отменой поездки или задержкой рейса, включают при оформлении полиса путешественника 5-6% страхователей. Этот показатель в последнее время довольно стабилен и не подвержен сильным колебаниям. Как пояснили в компании, страховым случаем признается задержка авиарейса на срок от 4 часов или более в зависимости от программы страхования клиента.

Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты «Росгосстраха» могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (0530 (бесплатно с Билайн, Мегафон, МТС, Т2) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте страховщика www.RGS.ru .