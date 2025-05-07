На Рязанском приборном заводе прошли мероприятия к 80-летию Великой Победы

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошел комплекс мероприятий в честь Дня Победы.

По сложившейся традиции сотрудники ГРПЗ навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с Днем Победы и передали цветы и подарки.

В канун праздника на заводских проходных звучали песни военных лет, а работникам предприятия раздавались Георгиевские ленточки.

Руководство ГРПЗ, представители трудовых коллективов, профсоюзной организации, Молодежного центра, а также заводчане — ветераны локальных войн торжественно возложили цветы к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти и почтили минутой молчания память защитников Родины.

«9 Мая — по-настоящему всенародный праздник, вошедший в историю как пример патриотизма, мужества и духовного величия нашего народа, отстоявшего свободу и независимость своей Родины. Этот „праздник со слезами на глазах“, как и прежде, наполняет душу великой гордостью и безмерной благодарностью поколению Победителей. Ведь мы являемся преемниками их славных свершений и делаем все, чтобы наше предприятие эффективно развивалось и успешно выполняло свои задачи на благо Отечества», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Представители Молодежного центра возложили красные гвоздики к мемориальным доскам, установленным на домах, в которых проживали заводчане — Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех Орденов Славы Александр Павлович Зайцев.