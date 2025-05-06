«Зеленый сад» отправил 10 мотоциклов в зону СВО

ГК «Зеленый сад» отправила 10 мотоциклов в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Патриотическая акция состоялась в начале мая. Принимать мотоциклы приехали военнослужащие из Смоленской области. Бойцы рассказали, что несколько дней назад с ними связались сотрудники строительной компании и пригласили в Рязань.

«Приятно, что в мероприятии принимают участие дети. Такие акции помогают им расти патриотами нашей страны. И, конечно, укрепляют боевой дух бойцов», — отметили военнослужащие.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал, что это не первая акция по передаче мототехники для нужд СВО. Более того, по его словам, с помощью мотоциклов из Рязани уже были освобождены несколько населенных пунктов.

Отмечается, что перед новой отправкой дети сотрудников компании почистили мотоциклы щетками. Также на них написали пожелания бойцам и поздравления с Днем Победы. После этого транспортные средства проверили на исправность и погрузили в грузовик.

«Зеленый сад», как рассказали в пресс-службе строительной компании, постоянно помогает российским бойцам. Кроме того, поддерживает семьи сотрудников компании, призванных на службу. За каждым из них закреплено рабочее место.