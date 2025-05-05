Жители Скопина пожаловались на мусорный полигон в бывшей воинской части
«В бывшей воинской части устроили мусорный полигон. Кучи мусора выше человеческого роста! Жители военного городка бунтуют, так как высокий уровень пожароопасности, а рядом жилые дома», — отметили в посте.
Жители Скопина пожаловались на мусорный полигон в бывшей воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
«В бывшей воинской части устроили мусорный полигон. Кучи мусора выше человеческого роста! Жители военного городка бунтуют, так как высокий уровень пожароопасности, а рядом жилые дома», — отметили в посте.