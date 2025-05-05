Жители Милославского района пожаловались Бастрыкину на состояние трассы

Жители Милославского района пожаловались главе СК Александру Бастрыкину на состояние автодороги. Соответствующая информация 5 мая размещена в соцсетях Информационного центра СК России.
Жители рассказали, что автомобильная дорога Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье, соединяющая ряд населенных пунктов с районным центром, находится в непригодном состоянии длительное время.
Отмечается, что на поверхности дороги образовались ямы и колеи. Как отметили жители, проезд по трассе для транспортных средств затруднен, в том числе для школьного автобуса.
«Многочисленные обращения местных жителей игнорируются. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, меры к организации ремонтных работ не принимаются», — отметили в посте.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР Алексею Медведкову провести проверку.