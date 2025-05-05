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Жители Милославского района пожаловались Бастрыкину на состояние трассы
Жители рассказали, что автомобильная дорога Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье, соединяющая ряд населенных пунктов с районным центром, находится в непригодном состоянии длительное время. Отмечается, что на поверхности дороги образовались ямы и колеи. Как отметили жители, проезд по трассе для транспортных средств затруднен, в том числе для школьного автобуса. «Многочисленные обращения местных жителей игнорируются. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, меры к организации ремонтных работ не принимаются», — отметили в посте.

Жители Милославского района пожаловались главе СК Александру Бастрыкину на состояние автодороги. Соответствующая информация 5 мая размещена в соцсетях Информационного центра СК России.

Жители рассказали, что автомобильная дорога Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье, соединяющая ряд населенных пунктов с районным центром, находится в непригодном состоянии длительное время.

Отмечается, что на поверхности дороги образовались ямы и колеи. Как отметили жители, проезд по трассе для транспортных средств затруднен, в том числе для школьного автобуса.

«Многочисленные обращения местных жителей игнорируются. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, меры к организации ремонтных работ не принимаются», — отметили в посте.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР Алексею Медведкову провести проверку.