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За неделю в Рязанской области два раза загорелся лес
29 апреля лес загорелся на территории Ермишинского лесничества. Предположительной причиной пожара стало повреждение ЛЭП. Площадь, пройденная огнем, составила 0,12 га. Также 29 апреля возгорание зафиксировали на территории Тумского лесничества. Причиной пожара также стало повреждение ЛЭП. Площадь, пройденная огнем, составила 0,1 га. Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области произошло 14 лесных пожаров общей площадью 95,04 га.

За неделю в Рязанской области два раза загорелся лес. Об этом сообщает региональное минприроды.

29 апреля лес загорелся на территории Ермишинского лесничества. Предположительной причиной пожара стало повреждение ЛЭП. Площадь, пройденная огнем, составила 0,12 га.

Также 29 апреля возгорание зафиксировали на территории Тумского лесничества. Причиной пожара также стало повреждение ЛЭП. Площадь, пройденная огнем, составила 0,1 га.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области произошло 14 лесных пожаров общей площадью 95,04 га.