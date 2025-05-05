Выяснилось, на каких взятках чаще всего ловят россиян

Топ возглавляют незаконные вознаграждения менее 10 тысяч рублей. В 2024 году за мелкое взяточничество осудили 2305 человек, среди которых 149 женщин и пять граждан-рецидивистов. 24 преступникам предстоит отправиться в колонию. Остальные заплатят штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей. За получение крупной взятки в прошлом году осуждены 1633 человека. Среди признанных виновными пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, около 500 сотрудников правоохранительных органов.

Выяснилось, на каких взятках чаще всего ловят россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде.

Отмечается, что топ возглавляют незаконные вознаграждения менее 10 тысяч рублей. В прошлом году за мелкое взяточничество осудили 2305 человек, среди которых 149 женщин и пять граждан-рецидивистов.

24 преступникам предстоит отправиться в колонию. Остальные заплатят штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

За получение крупной взятки в прошлом году осуждены 1633 человека, в том числе 306 женщин. 710 обвиняемых были отправлены в колонии. Среди признанных виновными пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, около 500 сотрудников правоохранительных органов.