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ВТБ: каждый третий россиянин делает спонтанные покупки несколько раз в неделю

Треть россиян совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а 41% делают это раз в неделю. Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. Наибольшую склонность к импульсивным покупкам проявляют жители южных регионов России (37%). Это следует из опроса ВТБ по изучению потребительских привычек россиян.

Россияне также отмечают расходы на ненужные подписки и онлайн-сервисы (23%). К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее — только 9% внесли их в список импульсивных приобретений.

Большинство импульсивных покупок, о которых россияне потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей — такие траты признали 73% респондентов. Более высокая доля тех, кто совершает спонтанные покупки на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 37%.

Контроль расходов остается важной задачей для большинства опрошенных. 65% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Половина россиян составляет список перед походом в магазин. Еще 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 26% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

«Сейчас люди научились находить баланс между разумными тратами и возможностью радовать себя: небольшие импульсивные покупки остаются действенным способом снять стресс или отметить успех, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент банка Ростислав Яныкин.

* Опрос провели с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.