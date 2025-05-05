ВСУ попытались прорвать российскую границу в Курской области
По данным канала, в наступлении принимают участие до 250 украинских военнослужащих и более 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы, на которых передвигается пехота. По месту скопления армии противника работает авиация, бой в районе госграницы на окраине Теткино продолжается.
ВСУ попытались прорвать российскую границу в Курской области. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, в наступлении принимают участие до 250 украинских военнослужащих и более 15 единиц тяжелой техники, а также квадроциклы, на которых передвигается пехота.
По месту скопления армии противника работает авиация, бой в районе госграницы на окраине Теткино продолжается.