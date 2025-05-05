В Забайкальском крае пожарные заживо сгорели, отправившись за продуктами через лес
В Забайкальском крае пожарные заживо сгорели, отправившись за продуктами через лес. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
Трое молодых людей в возрасте 22, 24 и 30 лет прибыли на тушение масштабного лесного пожара. Отмечается, что в лагере базирования были перебои с доставкой провизии из-за огня, поэтому мужчины пошли через лес в ближайшую деревню за продуктами и пропали. Спустя несколько дней их сгоревшие тела нашли местные жители.
По одной из версий, мужчины могли попасть в ловушку верхового пожара. Родные погибших рассказали, что молодые люди «просто хотели заработать денег для своих семей».
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