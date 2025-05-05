В Туле произошло крупное ДТП, есть погибшие

В Туле произошло крупное ДТП, есть погибшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации регионального УМВД, водитель Chevrolet Camaro, мужчина 1987 года рождения, выехал на встречную полосу на проспекте Ленина, где столкнулся с Toyota Camry. Удар оказался такой силы, что Toyota отбросило на стоявшую поблизости Lada Granta, а затем автомобиль столкнулся с Mercedes.

Пассажирка Toyota Camry погибла на месте. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии. По предварительным данным, другие участники аварии не пострадали.

Очевидцы утверждают, что Chevrolet Camaro двигался на высокой скорости. Некоторые источники связывают автомобиль с членом ЦК КПРФ Дмитрием Дубовенко, но официального подтверждения этой информации нет.