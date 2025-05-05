В Сараях осудили виновника ДТП, в котором пострадала девушка

Авария случилась в августе 2024 года. Житель села Меньшие Можары за рулем Kia Ceed ED нарушил ПДД и не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадала пассажирка автомобиля получила травмы и долгое время находилась на лечении. Она просила суд взыскать с виновника ДТП материальный и моральный вред в общей сложности 1 миллион 300 тысяч рублей. Суд назначил мужчина наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Исковые требования потерпевшей суд решил удовлетворить частично, взыскав с подсудимого в ее пользу компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей, материального — 99 тысяч 939 рублей.

В Сараях осудили виновника ДТП, в котором пострадала девушка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась в августе 2024 года. Житель села Меньшие Можары за рулем Kia Ceed ED нарушил ПДД и не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадала пассажирка автомобиля получила травмы и долгое время находилась на лечении. Она просила суд взыскать с виновника ДТП материальный и моральный вред в общей сложности 1 миллион 300 тысяч рублей.

Суд назначил мужчина наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Исковые требования потерпевшей суд решил удовлетворить частично, взыскав с подсудимого в ее пользу компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей, материального — 99 тысяч 939 рублей.