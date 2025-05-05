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24 апреля 15:11
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Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 400 тысяч
ООО «Рязанская бойня № 1» принадлежат участки сельскохозяйственного назначения в Шацком районе общей площадью 425,4 гектаров. Управление провело проверку и установило, что территория заросла сорняками и кустарниками. 17 апреля 2025 года ООО «Рязанская бойня № 1» выписали штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушений.

В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

ООО «Рязанская бойня № 1» принадлежат участки сельскохозяйственного назначения в Шацком районе общей площадью 425,4 гектаров.

Управление провело проверку и установило, что территория заросла сорняками и кустарниками.

17 апреля 2025 года ООО «Рязанская бойня № 1» выписали штраф в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушений.