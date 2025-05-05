В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 400 тысяч
ООО «Рязанская бойня № 1» принадлежат участки сельскохозяйственного назначения в Шацком районе общей площадью 425,4 гектаров. Управление провело проверку и установило, что территория заросла сорняками и кустарниками. 17 апреля 2025 года ООО «Рязанская бойня № 1» выписали штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушений.
В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
ООО «Рязанская бойня № 1» принадлежат участки сельскохозяйственного назначения в Шацком районе общей площадью 425,4 гектаров.
Управление провело проверку и установило, что территория заросла сорняками и кустарниками.
17 апреля 2025 года ООО «Рязанская бойня № 1» выписали штраф в размере 400 тысяч рублей.
Кроме того, собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушений.