В Рязанской области произошел пожар в гаражном кооперативе
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 4 мая, в блоке хозяйственных построек в рабочем поселке Старожилово. На тушение выезжали семь человек личного состава и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
В Рязанской области произошел пожар в гаражном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 4 мая, в блоке хозяйственных построек в рабочем поселке Старожилово.
На тушение выезжали семь человек личного состава и три единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 30 кв. метров.