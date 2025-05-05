В Рязанской области две женщины потерялись в лесу
Инцидент произошел в воскресенье, 4 мая, на территории Рыбновского района. Отмечается, что у пропавших застрял автомобиль. Добровольцы отряда нашли заблудившихся и помогли эвакуировать машину. Подробности произошедшего не сообщаются.
В Рязанской области две женщины потерялись в лесу. Об этом сообщил ПСО «Мещера».
Инцидент произошел в воскресенье, 4 мая, на территории Рыбновского района. Отмечается, что у пропавших застрял автомобиль.
Добровольцы отряда нашли заблудившихся и помогли эвакуировать машину.
Подробности произошедшего не сообщаются.
Фото: ПСО «Мещера».