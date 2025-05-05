В Рязани при пожаре в квартире погибла 88-летняя женщина
Информация о пожаре в квартире на улице Гагарина поступила в 15:28. В 15:37 возгорание локализовали, в 15:38 открытое горение ликвидировали. При пожаре погибла женщина 1937 года рождения. Эвакуировано 10 человек.
В Рязани при пожаре в квартире погибла 88-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в квартире на улице Гагарина поступила в 15:28. В 15:37 возгорание локализовали, в 15:38 открытое горение ликвидировали.
При пожаре погибла женщина 1937 года рождения. Эвакуировано 10 человек.