В Рязани открыли мемориальную доску в память о сотрудниках ГАИ-участниках войны
Церемония прошла в понедельник, 5 мая, в Управлении ГАИ по Рязанской области. К присутствовавшим обратился начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай. Совместно с председателем общественной организации ветеранов ОВД Валерием Матвеенко они торжественно открыли доску. Память земляков почтили минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.
В Рязани открыли мемориальную доску в память о сотрудниках Госавтоинспекции, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Церемония прошла в понедельник, 5 мая, в Управлении ГАИ по Рязанской области. К присутствовавшим обратился начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай. Совместно с председателем общественной организации ветеранов ОВД Валерием Матвеенко они торжественно открыли доску.
Память земляков почтили минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.