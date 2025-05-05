В Рязани десятки домов остались без холодной воды
Отмечается, что ресурса не будет в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе до 13:00 по адресам: ул. Керамзавода с д. 1 под. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 38 (четная сторона); Октябрьский городок, д. 19, 21, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39,, 40, 43,123.
В Рязани десятки домов остались без холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе до 13:00 по адресам:
- ул. Керамзавода с д. 1 под. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 38 (четная сторона);
- Октябрьский городок, д. 19, 21, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39, 40, 43,123.