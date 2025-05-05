В России снизились продажи новых легковых автомобилей
По данным ведомства, в России по итогам января-апреля 2025 года продажи новых легковых автомобилей упали на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, автобусов — на 54%, до 3,5 тысячи штук, грузовиков — на 49%, до 20 тысяч штук.
В России по итогам января-апреля 2025 года продажи новых легковых автомобилей упали на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук. Об этом 5 мая
При этом продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель упали на 16%, до 34 тысяч штук, автобусов — на 54%, до 3,5 тысячи штук, грузовиков — на 49%, до 20 тысяч штук.