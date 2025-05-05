В России предложили запретить онлайн-продажу устройств для курения
Отмечается, что реклама о покупке устройств встречается на первых страницах любого поисковика. По мнению депутата, интернет-продавцы не проверяют возраст покупателей. Он предложил ограничить или запретить продажу устройств для курения в интернете. Соответствующее письмо направлено руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
В России предложили запретить онлайн-продажу устройств для курения. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий,
Отмечается, что реклама о покупке устройств встречается на первых страницах любого поисковика. По мнению депутата, интернет-продавцы не проверяют возраст клиентов.
Слуцкий предложил ограничить или запретить продажу устройств для курения в интернете. Соответствующее письмо направлено руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.