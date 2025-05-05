В России аренда квартир может подорожать до 15%

По словам эксперта, в России стоимость аренды квартир может вырасти на 10-15% в июне-сентябре 2025 года. «Затем до конца года ожидается коррекция ставок после их сезонного увеличения на фоне повышенного спроса. Дело в том, что летом заканчивается большинство договоров и договоренностей, растет активность арендаторов, которые решили (или оказались вынуждены) что-то поменять», — заявил Алексей Попов. Он добавил, что снижение стоимости аренды на 1-2% ожидается до конца мая. При этом, по словам Алексея Попова, подобная тенденция наблюдается уже восьмой месяц подряд.

Россиян предупредили о подорожании аренды квартир. Об этом 5 мая сообщил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов ТАСС.

По словам эксперта, в России стоимость аренды квартир может вырасти на 10-15% в июне-сентябре 2025 года.

«Затем до конца года ожидается коррекция ставок после их сезонного увеличения на фоне повышенного спроса. Дело в том, что летом заканчивается большинство договоров и договоренностей, растет активность арендаторов, которые решили (или оказались вынуждены) что-то поменять», — заявил Алексей Попов.

Он добавил, что снижение стоимости аренды на 1-2% ожидается до конца мая. При этом, по словам Алексея Попова, подобная тенденция наблюдается уже восьмой месяц подряд.