В МЧС опровергли сообщения об обрушении моста в рязанском селе
Ранее сообщалось, что в селе Шелемишево мост не выдержал веса пожарной машины и обрушился. В региональном ГУ МЧС назвали эту информацию фейком и показали фото целого моста.
В МЧС опровергли сообщения об обрушении моста в рязанском селе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее сообщалось, что в селе Шелемишево мост не выдержал веса пожарной машины и обрушился.
В региональном ГУ МЧС назвали эту информацию фейком и показали фото целого моста.