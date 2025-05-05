В майские выходные полицейские поймали более 20 пьяных водителей в Рязанской области
За прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах Рязанской области полицейские выявили 975 нарушений ПДД, в том числе 22 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 12 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 2 человека сели за руль пьяными повторно. В ходе рейдов выявлены более 50 нарушений, совершенных пешеходами. 19 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 11 нарушения, связанных с перевозкой детей.
В майские выходные полицейские поймали более 20 пьяных водителей в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах Рязанской области полицейские выявили 975 нарушений ПДД, в том числе 22 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
12 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 2 человека сели за руль пьяными повторно.
В ходе рейдов выявлены более 50 нарушений, совершенных пешеходами. 19 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 11 нарушения, связанных с перевозкой детей.