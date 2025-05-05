В Казанской церкви в Солотче сменили настоятеля
В указе отмечено, что протоиерей Алексей Колотилин, который был настоятелем храма, назначен клириком храма святителя Николая Чудотворца в селе Дубровичи. Новым настоятелем и председателем Приходского Совета в приходе Казанской церкви Солотчи назначен иерей Дмитрий Антонов.
В солотчинской Казанской церкви сменили настоятеля. Соответствующий указ опубликовали в официальной группе храма поселка.
В указе отмечено, что протоиерей Алексей Колотилин, который был настоятелем храма, назначен клириком храма святителя Николая Чудотворца в селе Дубровичи.
Новым настоятелем и председателем Приходского Совета в приходе Казанской церкви Солотчи назначен иерей Дмитрий Антонов.
В соцсетях жители Солотчи опубликовали фото нового настоятеля. В 2016 году он крестил младенца в СИЗО.