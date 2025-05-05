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В Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа
Очевидно, что без российского газа экономика Европы стагнирует. Поэтому, когда говорят, что не будут закупать еще долгие годы российский газ, это говорят враги своего народа. «Тот американский газ, который покупает сейчас Европа — СПГ (сжиженный природный газ), он не просто дороже, он в разы дороже. При этом европейская экономика валится, продукты дорожают, качество жизни падает», — сказал депутат.

В Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутат Игоря Ананских.

Он добавил, что Россия все еще хочет продавать Европе газ — это выгодно.

По его словам, очевидно, что без российского газа экономика Европы стагнирует. Поэтому, когда говорят, что не будут закупать еще долгие годы российский газ, это говорят враги своего народа.

«Тот американский газ, который покупает сейчас Европа — СПГ (сжиженный природный газ), он не просто дороже, он в разы дороже. При этом европейская экономика валится, продукты дорожают, качество жизни падает», — сказал депутат.