Трамп заявил, что Россия и Украина хотят урегулировать конфликт

«Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить конфликт. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать», — заявил Трамп. Кроме того, он высоко оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине. «Президент [России Владимир] Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — заключил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на площадке Белого дома заявил, что Россия и Украина нацелены добиться урегулирования конфликта. Его слова в понедельник, 5 мая, передало РИА Новости.

«Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить [конфликт]. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать», — заявил Трамп.

Кроме того, он высоко оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине.

«Президент [России Владимир] Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — заключил американский лидер.