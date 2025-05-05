Трамп заявил, что России придется отказаться от взятых под контроль территорий на Украине

Президент США заявил, что России придется отказаться от взятых под контроль территорий на Украине для достижения мирного соглашения. «России придется отказаться от всей Украины», — заявил он. В то же время Трамп добавил, что если бы он не вмешался, Россия бы боролась «за всю Украину».

Трамп заявил, что России придется отказаться от взятых под контроль территорий на Украине. Об этом сообщает RT.

Президент США заявил, что России придется отказаться от взятых под контроль территорий на Украине для достижения мирного соглашения.

«России придется отказаться от всей Украины», — заявил он.

В то же время Трамп добавил, что если бы он не вмешался, Россия бы боролась «за всю Украину».