ТАСС: платформа Skype прекратила работу
Учетные записи перенесли в Teams, сохранив логин и пароль. Данные в Skype автоматически удалятся в январе 2026 года.
Платформа Skype прекратила работу с 5 мая 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассылку.
«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», — сообщается в сообщении.
Учетные записи перенесли в Teams, сохранив логин и пароль.
Данные в Skype автоматически удалятся в январе 2026 года.