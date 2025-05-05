Суд в Рязани отменил решение по снятию судимости с экс-министра спорта Попкова

Рязанский Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение по снятию судимости с бывшего министра спорта Рязанской области Виктора Попкова. Прокуратура обжаловала решение Советского районного суда города Рязани, которое удовлетворило ходатайство Попкова, сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что апелляционная инстанция отменила предыдущее решение и направила дело на новое разбирательство. Советский районный суд неправильно определил предмет спора о снятии судимости. Это стало основанием для отмены решения.
Есть информация, что дело будет рассматривать другой судья. Решение может быть обжаловано.
Напомним, в 2022 году Виктору Попкову вынесли приговор на 3,5 года условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 400 тысяч рублей.
Экс-чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах». Позже ему изменили наказание на реальный срок в колонии общего режима.
А в феврале 2025 года с него сняли судимость.