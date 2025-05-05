Суд в Рязани отменил решение по снятию судимости с экс-министра спорта Попкова

Отмечается, что апелляционная инстанция отменила предыдущее решение и направила дело на новое разбирательство. Советский районный суд неправильно определил предмет спора о снятии судимости. Это стало основанием для отмены решения. Есть информация, что дело будет рассматривать другой судья. Решение может быть обжаловано.

Рязанский Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение по снятию судимости с бывшего министра спорта Рязанской области Виктора Попкова. Прокуратура обжаловала решение Советского районного суда города Рязани, которое удовлетворило ходатайство Попкова, сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что апелляционная инстанция отменила предыдущее решение и направила дело на новое разбирательство. Советский районный суд неправильно определил предмет спора о снятии судимости. Это стало основанием для отмены решения.

Есть информация, что дело будет рассматривать другой судья. Решение может быть обжаловано.

Напомним, в 2022 году Виктору Попкову вынесли приговор на 3,5 года условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 400 тысяч рублей.

Экс-чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах». Позже ему изменили наказание на реальный срок в колонии общего режима.

А в феврале 2025 года с него сняли судимость.