Стало известно, сколько готовы платить вахтовикам в Рязанской области
Согласно исследованию, в регионе работнику вахтового метода предлагают зарплату около 152 тысяч рублей в месяц. В Воронежской области готовы платить 155,9 тысячи, в Ярославле — более 151 тысячи, в Ивановской области — 147 тысяч, во Владимирской — 144.
Стало известно, сколько готовы платить вахтовикам в Рязанской области. Об этом сообщает HH.RU.
Согласно исследованию, в регионе работнику вахтового метода предлагают зарплату около 152 тысяч рублей в месяц.
В Воронежской области готовы платить 155,9 тысячи, в Ярославле — более 151 тысячи, в Ивановской области — 147 тысяч, во Владимирской — 144.