Скончался актер сериала «Клан Сопрано»
Чарли Скелайса не стало в возрасте 84 лет. Также он играл в ленте «Прослушка». Как отмечает издание, американский актер умер 1 мая в доме престарелых в штате Пенсильвания после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.
Скончался актер сериала «Клан Сопрано». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Hollywood Reporter».
Чарли Скелайса не стало в возрасте 84 лет. Также он играл в ленте «Прослушка».
Как отмечает издание, американский актер умер 1 мая в доме престарелых в штате Пенсильвания после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.
Фото: x.com