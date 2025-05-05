Семью из Рязани обманули мошенники на 1,3 млн рублей

Женщине на телефон якобы от службы доставки пришло сообщение о скором прибытии курьера. В ответ для подтверждения или отмены заказы от нее потребовалось написать четыре цифры из пришедшего следом другого смс-сообщения. Далее последовали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных ведомств. Злоумышленники напугали, что она назвала код мошенникам, которые от ее имени могут оформить кредиты с целью финансирования вооруженных формирований иностранного государства.

Семью из Рязани обманули мошенники на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился 35-летний мужчина, который вместе с женой попал в ловушку мошенников, применивших схему «доставка цветов».

Женщине на телефон якобы от службы доставки пришло сообщение о скором прибытии курьера. В ответ для подтверждения или отмены заказы от нее потребовалось написать четыре цифры из пришедшего следом другого смс-сообщения.

Далее последовали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных ведомств. Злоумышленники напугали, что она назвала код мошенникам, которые от ее имени могут оформить кредиты с целью финансирования вооруженных формирований иностранного государства.

Чтобы избежать уголовного дела аферисты убедили женщину оформить займы и перевести деньги на «страховочный» счет.

Рязанка вместе с мужем взяла несколько кредитов и через банкомат и мобильное приложение перевела на указанный счет 1 миллион 336 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.