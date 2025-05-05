С начала 2025 года в Рязанской области нашли 23 фальшивые купюры
Отмечается, что 13 из них — российские банкноты. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 1,7 раза. Обнаружили семь купюр номиналом 1000 рублей, пять — 5000. Также эксперты признали фальшивой одну банкноту в 2000 рублей. Число поддельных денежных знаков иностранных государств возросло. За первые три месяца года их выявили 10 штук, все они номиналом 100 долларов США.
С начала 2025 года в Рязанской области нашли 23 фальшивые купюры. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.
Отмечается, что 13 из них — российские банкноты. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 1,7 раза.
Обнаружили семь купюр номиналом 1000 рублей, пять — 5000.
Также эксперты признали фальшивой одну банкноту в 2000 рублей.
Число поддельных денежных знаков иностранных государств возросло. За первые три месяца года их выявили 10 штук, все они номиналом 100 долларов США.