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Рязанский производитель кефира рассказал о закупках для руководства страны
По его словам, он догадывался, для кого закупают продукцию. «Это не секрет, мы поставляем. Грубо говоря, по штукам, по номенклатуре, было понятно, что для руководства страны, что оно идет, понятно кому. Есть ФСО, которая всё отслеживает, смотрит, всё контролирует», — заявил Турта. Кроме того, бизнесмен отметил, что кефир в магазинах точно такой же, как и отправляется в Кремль.

Рязанский производитель кефира рассказал о закупках для руководства страны. Об этом сообщил владелец компании «Вакинское Агро» Сергей Турта в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, он догадывался, для кого закупают продукцию.

«Это не секрет, мы поставляем. Грубо говоря, по штукам, по номенклатуре, было понятно, что для руководства страны, что оно идет, понятно кому. Есть ФСО, которая всё отслеживает, смотрит, всё контролирует», — заявил Турта.

Кроме того, бизнесмен отметил, что кефир в магазинах точно такой же, как и отправляется в Кремль.

Напомним, в фильме Путин угостил журналиста Зарубина рязанским кефиром.