Рязанские кардиохирурги спасли женщину с редкой патологией. Об этом сообщает региональный минздрав.
Впервые в регионе завотделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Владислав Поваров провел радиочастотную абляцию атриовентрикулярного узла.
Операция прошла при участии завотделением Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий Григория Громыко.
По словам Поварова, у таких пациентов очень быстро изнашивается сердечная мышца, поскольку сердце работает в неэффективном режиме. Нарушаются все его функции, возникают все новые аритмии. Исход может быть летальным, может быть остановка сердца. Кроме того, прогрессирует сердечная недостаточность. Это негативно сказывается на всех тканях и органах человека.
Самочувствие 74-летней пациентки значительно улучшилось, почти в два раза снизился пульс. Женщину выписали домой под наблюдение специалистов.