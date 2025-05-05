Рязанская область снова оказалась в опасной для аллергиков зоне
В понедельник, 5 мая, в регионе зафиксирована высокая активность пыльцы березы. Высокая концентрация пыльцы в воздухе сохранится 6 и 7 мая, а также с 9 по 11 мая.
Рязанская область снова оказалась в опасной для аллергиков зоне. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».
В понедельник, 5 мая, в регионе зафиксирована высокая активность пыльцы березы.
Высокая концентрация пыльцы в воздухе сохранится 6 и 7 мая, а также с 9 по 11 мая.