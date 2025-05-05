Рязанская Госавтоинспекция предупредила водителей о проверках
5 мая инспекторы будут выявлять автомобили со стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Полицейские напомнили, что чрезмерная затемненность может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях плохой погоды или в темное время суток, а также тонированные стекла могут мешать своевременно реагировать на ситуацию на дороге, увеличивая риск ДТП.
Рязанская Госавтоинспекция предупредила водителей о проверках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
5 мая инспекторы будут выявлять автомобили со стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
Полицейские напомнили, что чрезмерная затемненность может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях плохой погоды или в темное время суток, а также тонированные стекла могут мешать своевременно реагировать на ситуацию на дороге, увеличивая риск ДТП.