Рязанка задолжала по алиментам более 400 тысяч рублей
Отмечается, что женщину лишили родительских прав. Она должна была выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына. Однако не делала этого. Образовалась задолженность в сумме более 400 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 8-ми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.
34-летняя рязанка задолжала по алиментам более 400 тысяч рублей. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что женщину лишили родительских прав. Она должна была выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына. Однако не делала этого. Образовалась задолженность в сумме более 400 тысяч рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде 8-ми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.