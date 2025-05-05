Рязанцы рассказали о ехавшем по тротуару автомобиле
Инцидент произошел в Касимове. «Автомобилисты объезжают перекрытие на Набережной по тротуару», — рассказали местные жители. На кадрах видно, что водитель обогнул бетонные ограждения на дороге по пешеходной зоне.
Рязанцы рассказали о ехавшем по тротуару автомобиле. Об этом в понедельник, 5 мая, написал Telegram-канал «Типичный Касимов».
Инцидент произошел в Касимове.
«Автомобилисты объезжают перекрытие на Набережной по тротуару», — рассказали местные жители.
На кадрах видно, что водитель обогнул бетонные ограждения на дороге по пешеходной зоне.
Фото: Telegram-канал «Типичный Касимов».