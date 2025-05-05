Рязанцы назвали самые скучные профессии
Самая скучная профессия, по мнению местных жителей, это охранник: так считают 17% опрошенных. На втором месте — бухгалтер (10%). Далее — сторож (7%). 6% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 5% кажется, что максимально неинтересная работа у вахтера. Еще 5% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность. 4% респондентов заявили, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 12% утверждают, что скучных профессий не бывает.
Рязанцы назвали самые скучные профессии. Об этом пишет SuperJob.
Самая скучная профессия, по мнению местных жителей, это охранник: так считают 17% опрошенных.
На втором месте — бухгалтер (10%). Далее — сторож (7%).
6% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 5% кажется, что максимально неинтересная работа у вахтера.
Еще 5% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность.
4% респондентов собщили, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 12% утверждают, что скучных профессий не бывает.