Рязанцев пригласили на гастроли Мичуринского драматического театра
С 14 по 16 мая 2025 года пройдут гастроли одного из старейших театров Тамбовской области — Мичуринского драматического театра, который покажет несколько разных спектаклей.
Рязанцев пригласили на гастроли Мичуринского драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба театра драмы.
С 14 по 16 мая 2025 года пройдут гастроли одного из старейших театров Тамбовской области — Мичуринского драматического театра, который покажет спектакли:
- 13 мая (19:00) — Комедия «За двумя зайцами» (16+). Спектакль перенесет зрителя в атмосферу 1920-х годов — с антуражем, костюмами и музыкальными номерами, которые исполняются артистами вживую.
- 14 мая (19:00) — Социальная драма «Отцы и дети» (12+). Постановка переосмысляет вечную тему конфликта поколений, соединяя классику и современность с помощью выразительного сценического языка, хореографии и музыкального оформления.
- 15 мая (19:00) — Иммерсивная комедия «Дуры мы, дуры!"(16+). Новогодняя ночь, непредсказуемые события и немного волшебства. Эта теплая комедия о дружбе, надежде и вере в чудо наполнит зал смехом и светлыми чувствами. Здесь найдётся место и сказке, и реалиям повседневности, знакомым каждому.
- 16 мая (19:00) — Лирическая комедия «Богатые невесты» (16+). В дачной атмосфере разыгрываются интриги и любовные перипетии, где каждый ищет свое счастье. Постановка покоряет колоритом характеров, языком великого драматурга и универсальностью сюжетов, в которых зритель может узнать себя.