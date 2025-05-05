Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Во вторник, 6 мая, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: 1-й Сысоевский проезд, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона); 2-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 3, 5, 6, 16; улица Сысоевская, дома №№ 1-39 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона).
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает «Водоканала».
Во вторник, 6 мая, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Сысоевский проезд, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона);
- 2-й Сысоевский проезд, дома №№ 1, 3, 5, 6, 16;
- улица Сысоевская, дома №№ 1-39 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона).