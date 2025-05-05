Рязанцев предупредили о кишечной палочке в готовом маринованном мясе
Отмечается, что после исследования образцов заготовок для шашлыка в двух из них была обнаружена кишечная палочка. Оба производства компании «Мираторг». На редакционный запрос газеты в компании ответили, что пробы мяса были взяты неправильно.
Россиян предупредили о кишечной палочке в готовом маринованном мясе. Об этом пишет
Отмечается, что после исследования образцов заготовок для шашлыка в двух из них была обнаружена кишечная палочка. Оба производства компании «Мираторг».
На редакционный запрос газеты в компании ответили, что пробы мяса были взяты неправильно.