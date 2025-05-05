Рязанцам рассказали о пользе чая с лимоном

Отмечается, что данный напиток повышает общий тонус организма и улучшает концентрацию за счет кофеина в чае. Лимон отлично стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучшему перевариванию пищи, а также способствует выведению токсинов из организма и очищению печени. Биолог предупредила, что чай с лимоном следует пить умеренно, чтобы избежать раздражения желудка, особенно при гастрите или язве. Не рекомендуется злоупотреблять напитком на ночь, так как он может оказывать бодрящее действие.

Россиянам рассказали о пользе чая с лимоном. Об этом пишет Life со ссылкой на биолога Ирину Лялину.

Отмечается, что данный напиток повышает общий тонус организма и улучшает концентрацию за счет кофеина в чае. Лимон отлично стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучшему перевариванию пищи, а также способствует выведению токсинов из организма и очищению печени.

Биолог предупредила, что чай с лимоном следует пить умеренно, чтобы избежать раздражения желудка, особенно при гастрите или язве. Не рекомендуется злоупотреблять напитком на ночь, так как он может оказывать бодрящее действие.