Рязанцам рассказали о погоде 6 мая
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем до +10…+15°С.
Рязанцам рассказали о погоде 6 мая. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем до +10…+15°С.